Für Bibi Heinicke (25) wird es so langsam richtig ernst! Die YouTuberin ist mit ihrem ersten Kind schwanger und bereits in der 35. Schwangerschaftswoche. In etwa einem Monat wird der Sohnemann also das Licht der Welt erblicken – und mittlerweile nehmen auch die Schwangerschaftproblemchen zu. Neben Rücken- und Fußschmerzen plagt seit Kurzem heftiges Bauchweh die werdende Mama. Macht sich der Kleine etwa schon startklar für die Geburt?

In ihrer Instagram-Story klagte der Netzstar seinen Fans sein Leid. "Ich hab die letzten Tage voll oft Bauchschmerzen. Ich kann die nicht so richtig beschreiben und wenn man schwanger ist, dann überlegt man ja auch direkt, könnten das Senkwehen sein", erklärte sie ihren Followern. Die Situation sei nicht dramatisch, trotzdem ruhe sie sich jetzt erst mal aus: "Also keine Sorge, es sind so leichte Bauchkrämpfe im ganzen Bauch und dazu kommen noch Unterleibsschmerzen und Schmerzen im Rücken."

Tatsächlich könnte es sich bei Bibis Beschwerden um Senkwehen handeln – etwa vier bis sechs Wochen vor der Geburt schiebt sich das Baby in die richtige Position für die Entbindung. Oft wird in diesem Zusammenhang auch von Vorwehen gesprochen, die sich vor allem durch ein Ziehen im Bauch- und Rückenbereich bemerkbar machen und häufig mit Regelschmerzen verglichen werden.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke

Instagram / Bibisbeautypalace Bibi Heinicke in der 33. Schwangerschaftswoche

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Bibi Heinicke, YouTuber

