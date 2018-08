Zum Glück hat es Oliver Sanne (31) nicht noch mal bei der Bachelorette versucht! Vor einigen Jahren durfte Oli noch als Bachelor die Rosen verteilen. Die große Liebe fand er in der TV-Show allerdings nicht. In diesem Jahr begab er sich schließlich in dem neuen Kuppelformat Bachelor in Paradise auf die Suche nach seiner Traumfrau – und gab danach bekannt, dass mit dem öffentlichen Dating bei ihm nun Schluss sein soll. Da kann Bachelorette Nadine Klein (32) aber froh sein! Denn der ehemalige Mister Germany verkündete jetzt, dass er als Kandidat in der diesjährigen Staffel freiwillig die Biege gemacht hätte!

Bereits drei Single-Männer gaben in der aktuellen "Bachelorette"-Show freiwillig ihren Exit bekannt – und das kann Oliver offenbar gut nachvollziehen. So schoss er in seiner Instagram-Story während der jüngensten Sendungs-Ausstrahlung ganz schön scharf gegen die Rosenlady. Der Fitnesstrainer postete ein Foto von seinem Fernseher, auf dem die Bachelorette und ihre Boys beim Aufbauen von Zelten zu sehen sind. Dazu schrieb der 31-Jährige: "Miss Obercool und Ultrawitzig (nicht) meets Zusammenkunft der linken Hände." Doch damit nicht genug. Seine Aussage untermauerte er mit dem Hashtag "#Abturner" und einer ordentlichen Ansage: "...ich wäre auch einer von denen, die freiwillig raus wären."

In der Hinsicht hätte er sich mit Rafi Rachek, Stefan Gritzka und Chris Kunkel zusammenschließen können. Denn alle drei Show-Kandidaten sahen in Nadine kein Traumfrau-Potenzial und verließen freiwillig die Sendung. Chris verabschiedete sich in der letzten Folge, bevor die Rosenlady ihre Home-Date-Partner festlegte.

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne, TV-Persönlichkeit

Anzeige

MG RTL D Nadine Klein in der vierten Bachelorette-Folge

Anzeige

MG RTL D Nadine Klein und die Boys in der sechsten "Die Bachelorette"-Folge

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de