Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (28) schweben noch immer auf Wolke sieben! Schon seit Anfang des Jahres sind das Supermodel und der Tokio Hotel-Gitarrist ein süßes Liebespaar. Den deutlichen Altersunterschied lächeln die Turteltauben in der Öffentlichkeit immer wieder weg – so auch bei ihrem letzten Auftritt: Für die Party eines Freundes schmissen Heidi und Tom sich in Schale und turtelten, was das Zeug hielt!

Sie sind wie zwei verliebte Teenager: Wie die neuesten Paparazzi-Bilder nun zeigen, konnten die Germany's next Topmodel-Moderatorin und ihr Lover mal wieder nicht die Hände voneinander lassen. Überglücklich strahlend wurden die beiden auf dem Weg zu einer Party in Los Angeles abgelichtet. Heidi trägt auf diesen Pics einen Glitzer-Zweiteiler und ein tolles Lächeln – und auch ihr Schatz präsentierte sich entspannt in einer Kombi aus einem engen Tanktop und heller weiter Sommerhose.

Ob Heidis gute Laune auch Vorfreude auf die Feier war? Gastgeber des Abends war nämlich ihr America's Got Talent-Kollege Simon Cowell (58), der am Nachmittag mit einem Stern auf dem Walk of Fame ausgezeichnet worden war. Beim großen Moment der Enthüllung war die vierfache Mama am Vormittag bereits dabeigewesen.

WENN.com Heidi Klum bei der Walk of Fame-Party für Simon Cowell

Anzeige

WENN.com Heidi Klum und Tom Kaulitz

Anzeige

FayesVision/ Wenn.com Heidi Klum, Howie Mandel, Simon Cowell und Mel B. auf dem Walk of Fame

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de