Vor Kurzem bestätigte David Friedrich (28) das, was schon viele Fans geahnt hatten: Die Trennung von der einstigen Bachelorette Jessica Paszka (28) sei nicht so verlaufen, wie von ihr dargestellt. Seinen Erklärungen nach hätten sich beide gemeinsam für einen Schlussstrich entschieden. Doch danach hätte die TV-Beauty das Beziehungsende so inszeniert, dass David letztendlich als der Böse abgestempelt wurde. Nun äußerte sich Davids Ex-Mitstreiter Niklas Schröder (29) zu den Vorwürfen – und der teilte nicht weniger aus.

Als Promiflash Nik zum Interview traf, hielt er seinem Kumpel den Rücken frei. "Wenn er das wirklich so gesagt hat, unterschreibe ich das so sofort", nahm er David beim Audi Ascott Rennen in Schutz. Er sei sich sicher, dass Jessi im Vorfeld alles ganz genau durchdacht hätte und deshalb falle es ihm auch nicht schwer, für eine Seite Partei zu ergreifen. Schon das Verhalten der 28-Jährigen während der Beziehung sei ihm komisch vorgekommen: "Wenn ich von ihm höre, dass sie in den drei oder vier Monaten, die sie zusammen waren, nicht einmal seine Familie gesehen hat..." Die Einzige, die sich bislang noch nicht zu diesem Thema geäußert hat, ist Jessica selbst.

Unter Tränen hatte die ehemalige Rosendame vor knapp einem Jahr das Beziehungsende verkündet und vor laufender Kamera erzählt, dass David mit ihr am Telefon Schluss gemacht hätte. Laut des Drummers sei das totaler Blödsinn, denn beide hätten gemeinsam entschieden, dass sie keine Zukunft haben.

RTL Jessica Paszka und Kandidat Niklas Schröder bei "Die Bachelorette" 2017

Instagram / Nik_schröder Kamil Golik, Niklas Schöder und David Friedrich

Becher/WENN David Friedrich und Jessica Paszka

