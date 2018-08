Da blutet Elena Miras' Mama-Herz! Die ehemalige Love Island-Kandidatin und ihr Liebster Mike Heiter wurden Anfang August zum ersten Mal Eltern. Seitdem steht für das Liebespaar ihr kleines Töchterchen Aylen im Mittelpunkt. Doch nur drei Wochen nach der Geburt müssen die frischgebackene Mami und der blonde Muskelprotz ihren Spross einen Tag zurücklassen – für Elena ein ganz schön schwieriges Unterfangen!

"Vermisse meine Kleine nach schon nur einer Stunde. Das erste Mal getrennt von der Mama", schrieb die TV-Beauty in ihrer Instagram-Story zu einem knuffigen Pic ihres Nachwuchses. Mama und Papa hatten nämlich einen wichtigen Interview-Termin. Anschließend waren die Turteltauben noch auf einer Filmpremiere in München. Von dort aus war es zum Glück nicht weit bis in ihren Wohnort in der Schweiz, sodass Elena und Mike ihre kleine Aylen auch schon wenige Stunden später wieder in die Arme schließen konnten.

Für Mike waren es jedoch nicht die ersten babyfreien Tage bisher. Der Hottie verbrachte die erste Zeit nach der Ankunft seines Kindes in Essen – er war beruflich eingespannt. Dafür genießt der Blondschopf die Zeit mit seiner kleinen Prinzessin jetzt umso intensiver: Er postete zuletzt verkuschelte Aufnahmen mit Aylen und überhäufte sie mit riesigen Spielsachen.

Instagram / elenam_miras Elena Miras zeigt ihre Tochter Aylen

Instagram / elena_miras Mike Heiter und Elena Miras bei der Premiere zum Film "Safari – Match Me If You Can"

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Tochter Aylen

