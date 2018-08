Was liegt Erotik-YouTuberin Katja Krasavice (22) auf der Seele? In der siebten Folge der diesjährigen Staffel Promi Big Brother kündigte die Blondine ein dunkles Geheimnis an, das sie enthüllen will. Ihre kryptischen Worte im Einzelinterview mit dem großen Bruder verwirrten das TV-Publikum – statt mit der Sprache herauszurücken, kämpfte die Schönheit sichtlich mit den Tränen und entschied vorerst, stumm zu bleiben.

"Ich traue mich nicht, aber ich muss eigentlich", bekannte Katja am heutigen Abend. Ganz neue Töne von der sonst so freizügigen "Dicke Lippen"-Interpretin. Sie deutete an, über ein Thema reden zu wollen, das momentan im Haus herumgeistere – um welches es sich handelt, verriet sie allerdings nicht: "Hier sind viele Dinge gesagt worden und getan worden, die auf das Thema in meinem Kopf so richtig hindeuten und ich die ganze Zeit dran denken muss. Ich habe das Gefühl, dass es einfach wirklich raus muss und ich weiß nicht, ob das richtig ist." Katja schien sichtlich zwiegespalten: "Mir geht es nicht so gut. Ich versuche auch schon seit Tagen, gute Laune zu haben. Es ist aber nicht einfach, das zu machen."

Die möglichen Folgen ihres Geständnisses beschäftigen die Beauty offenbar sehr: "Ich weiß genau – mit meinem ganzen, wie ich mit meinem Internet bin – was das für Auswirkungen hat." Sie habe niemals über das Topic gesprochen und sei sich eigentlich auch sicher gewesen, ihr Geheimnis für immer für sich zu behalten. Noch tue sie es, aber möglicherweise nicht mehr lange: "Ich möchte einfach noch eine Nacht drüber nachdenken, ob ich es sagen möchte oder nicht." Denkt ihr, Katja wird ihr Schweigen brechen?

SAT.1/Marc Rehbeck Katja Krasavice, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Instagram / katjakrasavice.mrsbitch YouTuberin Katja Krasavice

Instagram / Katjakrasavice.mrsbitch Katja Krasavice, Erotik-YouTuberin



