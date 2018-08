Ob sich die Briten mit dieser Art von Kind zufriedengeben? Seit Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (37) sich im Mai das Jawort gegeben haben, warten die Fans des britischen Königshauses eigentlich nur noch auf eines: Familienzuwachs! Den gibt es jetzt auch – nur in anderer Form, als es sich das Volk vielleicht gewünscht hätte. Wie bekannt geworden ist, sollen der Prinz und seine Liebste kein Baby, sondern erst einmal einen Hund adoptiert haben!

Laut Daily Mail sei ein Labrador in das Apartment im Kensington Palast eingezogen und bereichere nun das royale Leben des Paares. "Der Hund ist schon glücklich im Häuschen untergebracht", erzählte eine Quelle der Zeitung. "Wie auch die Sussexes wird der Hund abwechselnd seine Zeit im Palast und im Landhaus in den Cotswolds verbringen." Ein Sprecher des Kensington Palace wollte sich bisher noch nicht zur angeblichen Haushaltserweiterung durch den Vierbeiner äußern. Dementsprechend sind Name und Aussehen des Tieres noch nicht bekannt.

Abwegig ist dieses Gerücht aber keinesfalls. Meghan hat bereits ihren Rüden Guy von Toronto mit in die königlichen Gemächer genommen – auch Queen Elizabeth II. (92) ist bekanntlich ein riesiger Fan der haarigen Freunde. Im Laufe ihrer Regentschaft hat die Königin schon mehr als 30 Welsh Corgi Pembrokes – ihrer Lieblingsrasse – ein Zuhause geschenkt und ihnen ein Leben mit stets vornehmen Speisen ermöglicht.

Yui Mok - WPA Pool/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

John Rainford/WENN Prinz Harry und Herzogin Meghan zu Besuch in einem Sportstadion in Dublin

Anzeige

Chris Jackson/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Ascot 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de