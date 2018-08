Gehen Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (37) in Sachen Nachwuchs einen für das Königshaus unkonventionellen Weg? Seit ihrer Hochzeit am 19. Mai auf Schloss Windsor sind die Augen der Öffentlichkeit auf das frisch vermählte Paar gerichtet. Dabei besonders unter Beobachtung: der Bauch der Neu-Herzogin. Schließlich wünschen sich die Royal-Fans nichts mehr, als dass die Eheleute schon bald Eltern werden. Ob man vermeintliche Baby-News in Zukunft jedoch wirklich an Meghans Bauch erkennen kann? Ein Magazin verbreitete jetzt das wahnsinnige Gerücht: Meghan und Harry sollen bereits ein afrikanisches Baby adoptiert haben!

Wie Globe berichtet, haben Harry und seine Liebste nicht mehr länger warten können. Besonders eindrucksvoll an der Coverstory: das vermeintliche Baby der beiden auf Harrys Arm, das wohl eher durch Photoshop in das Bild geschummelt wurde. Genaue Beobachter entdecken außerdem: Auch an den Bildern von Meghan und Harry selbst wurde herumgefuscht, um eine vermeintlich perfekte Illusion zu kreieren.

Mit einem hat das Magazin jedoch recht: Meghan und Harry haben tatsächlich eine tiefe Verbindung zu Afrika. Während Harry bereits seit Jahren immer wieder in verschiedene Staaten des Kontinents reist, hatten sie in Botswana gemeinsam im Jahr 2017 einen Liebesurlaub verbracht. Für die Verliebten aber wohl kein Grund, gleich ein Kind zu adoptieren.

Charles McQuillan/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Ankunft in Dublin

Yui Mok - WPA Pool/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Chris Jackson/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan beim Polo-Turnier

