Am schwedischen Hof herrscht Zucht und Ordnung – das gilt nicht nur für die blutjungen Königskinder der drei Geschwister Prinzessin Victoria (41), Prinzessin Madeleine (36) und Prinz Carl Philip (39), sondern vor allem für das Personal, das mit ihnen in Berührung kommt. Wer eine begehrte Stelle als Nanny erhalten möchte, muss allerhand Voraussetzungen erfüllen. Eine gute Erziehung, außerordentliche Sprachbegabung und pädagogisches Feingefühl sind nur ein paar der Anforderungen, die an die Anwärterinnen gestellt werden. Für die Glücklichen, die den Job ergattern, gelten strenge Regeln.

Wie die Hofexpertin Karin Lenmor dem schwedischen Boulevardblatt Expressen verriet, werde von den Kindermädchen zu jedem Zeitpunkt absolute Diskretion verlangt. Sie müssen den Royals gegenüber loyal sein und die Bereitschaft zeigen, zu den ungewöhnlichsten Tageszeiten zu arbeiten. Auch das Reisen gehöre zum Berufsalltag der Betreuungskräfte. Ein absolutes Tabu sei allerdings die Präsenz in den sozialen Netzwerken. Twitter, Instagram, Facebook und Co. seien den Babysittern strikt untersagt, das Führen eines eigenen Blogs undenkbar. Die Verschwiegenheit gegenüber der Presse hat aber auch einen stolzen Preis: Herrschaftliche 576 Euro sollen die Damen pro Tag absahnen.

Philippa, die Erzieherin von Prinz Oscar (2), dem jüngsten Spross von Victoria und Daniel, stehe besonders unter den Argusaugen der Eltern. Von der 25-jährigen Australierin werde erwartet, dass sie dem kleinen Blondschopf fließendes Englisch beibringt, so dass er zweisprachig aufwächst.

Kungahuset.se / Anna-Lena Ahlström Prinzessin Madeleine von Schweden mit ihrem Mann Chris & ihren Kindern Adrienne, Leonore und Nicolas

Anzeige

Anna-Lena Ahlström/Kungahuset.se Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia mit ihren Söhnen Prinz Gabriel und Prinz Alexander

Anzeige

Anna-Lena Ahlström/Kungahuset.se Prinz Daniel und Prinzessin Victoria mit ihren Kindern Prinz Oscar und Prinzessin Estelle

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de