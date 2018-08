Selena Gomez (26) kann wohl noch immer nicht fassen, dass ihre große Liebe Justin Bieber (24) seine Zukunft mit Hailey Baldwin (21) plant und nicht mit ihr. Vor wenigen Wochen schockte der Sängerin seine Ex, als er die Verlobung mit dem Model bekannt gab. Nun soll der Blondschopf auch schon ein stolzes Sümmchen in ein gemeinsames Heim investiert haben – und zwar in seiner Heimat Kanada. Die "The Wolves"-Interpetrin soll deshalb am Boden zerstört sein.

Hailey heiratet nicht nur Selenas Traummann, sie lebt auch ihren Traum von einer Zukunft fernab der Glamour-Welt Hollywoods. Ein herber Schlag für die 26-Jährige, wie ein Insider gegenüber HollywoodLife verriet: "Das war auch ihr Traum, zusammen mit Justin eine Familie zu gründen in einem großen Haus an einem See. Dass er das jetzt mit einer anderen Frau tut, ist wie ein Stich ins Herz für sie." Das frisch erworbene fünf Millionen Dollar schwere Eigenheim sei ein weiteres Zeichen dafür, dass Justin sich fest an Hailey binden will.

Selena soll große Angst haben, sich nie wieder zu verlieben und ewig allein zu bleiben. Die jahrelange On-Off-Beziehung zu dem 24-Jährigen sei etwas ganz Besonderes gewesen und er in ihren Augen einfach der perfekte Mann. Es schmerzt sie sehr, dass ihr Ex so schnell eine andere Frau in sein Herz geschlossen hat.

Elder Ordonez / SplashNews.com Justin Bieber und Hailey Baldwin in New York, August 2018

MEGA Justin Bieber in New York

Splash News Selena Gomez in Los Angeles, April 2018

