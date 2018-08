Dieses neue Reality-TV-Konzept wird für jede Menge Ärger sorgen! Nach Adam sucht Eva, Bachelor in Paradise und Love Island kommt 2019 endlich eine neue, feurige Kuppelshow in Zusammenarbeit von RTL und TV NOW auf die Bildschirme. Die Sendung könnte allerdings alle bisherigen Formate in Sachen Leidenschaft und Verführung in den Schatten stellen. Neben der Liebe steht nämlich zum ersten Mal auch das Fremdgehen im Vordergrund – so spannend wird "Temptation Island"!

Das Prinzip ist simpel – lässt jedoch jede Menge Spielraum für Eskapaden bei den Kandidaten. Zwei Wochen lang erleben Paare einen traumhaften Urlaub auf einer paradiesischen Insel. Der einzige Haken: Sie verbringen die Auszeit ohne ihren Liebsten. Die Turteltauben steuern nämlich verschiedene Strandressorts an und werden dort bereits schon von heißen Singles erwartet – die ihr Bestes geben, sie zu verführen. Wilde Partys, romantische Abenteuer und aufregende Dates kommen den Störenfrieden da gerade recht.

Unbeobachtet bleiben diese Aktivitäten allerdings nicht. Mithilfe von Videomaterial bekommen die Partner Einblicke, wie sich der Liebste oder die Liebste in Abwesenheit des jeweils anderen verhält. Ob mit dem Ergebnis wirklich jeder zufrieden ist? Das stellt sich spätestens zwei Wochen später heraus, wenn die Paare das erste Mal wieder aufeinandertreffen.

VISUAL Kandidaten der US-Version von "Temptation Island"

Anzeige

MG RTL D Die "Bachelor in Paradise"-Villa in Thailand von oben

Anzeige

VISUAL Kandidaten der US-Version von "Temptation Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de