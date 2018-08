Geht Kristina Yantsen gegen die öffentliche Hetz-Tirade gegen sie vor? In der vergangenen Promi Big Brother-Folge ging es bei Chethrin Schulze (26) und Daniel Völz (33) ordentlich zur Sache – jedoch nicht etwa in Hinblick auf die sich anbahnende Romanze. Sie gönnten sich eine ausgiebige gemeinsame Läster-Session über die Ex des ehemaligen Rosenkavaliers: Kristina! Die Kasachin war darüber natürlich nicht gerade erfreut – und verriet nun, was sie gegen diese fiesen Beleidigungen unternimmt.

Bei der eigenen Late Night Show des Formats äußerte sich Kristina über die Aussagen wie "Freak" oder "Spinne", die von Daniels neuer Vielleicht-Flamme Chethrin über sie getätigt wurden. Doch statt ein großes Drama aus der Sache zu machen, übte sich Kristina lieber in vollkommener Zurückhaltung: "Ich reagiere nicht darauf. Was soll ich unternehmen? Ich werde keine Anzeige machen oder so. Meine Zeit und mein Leben ist viel interessanter, als dass ich mich auf so etwas konzentrieren würde", gab sich die Brünette selbstbewusst. Solche abwertenden Bemerkungen nehme sich Kristina nämlich nicht zu Herzen: "Leute wollen provozieren, ich konzentriere mich lieber auf meine Sachen."

Dass Chethrin nicht allzu gut auf Kristina zu sprechen ist, dürfte auf die dramatische Trennung des Bachelor-Paares zurückzuführen sein. Damals hielten sich die Gerüchte hartnäckig, dass sich zwischen dem Immobilienmakler und der Love Island-Kandidatin eine heiße Affäre entwickelt haben soll. Kristina heizte diese Spekulationen nach dem Liebes-Aus weiter an, indem sie verriet, Chethrins Namen auf Daniels Handy gelesen zu haben.

Promi Big Brother, Sat.1 Chethrin Schulze, Daniel Völz, Pascal Behrenbruch und Katja Krasavice bei "Promi Big Brother"

Promi Big Brother, Sat.1 Daniel Völz und Chethrin Schulze an Tag neun bei "Promi Big Brother"

