Dieser Schlag ging unter die Gürtellinie! Bei Promi Big Brother setzte Chethrin Schulze (26) zu einer harten Lästerattacke gegen die Ex ihrer neuen Flamme Daniel Völz (33) an. Dabei nahm die ehemalige Love Island-Kandidatin kein Blatt vor den Mund und bekam sogar Rückendeckung von ihrem Liebsten. Der frühere Rosenkavalier schoss plötzlich ebenfalls gegen seine einstige Kuppelshow-Auserwählte Kristina Yantsen. Diese Reaktion verwunderte die Tänzerin doch sehr.

Nach der Sendung war die gebürtige Kasachin nämlich bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" zu Gast und konnte sofort zu den Aussagen ihres Ex-Herzblatts Stellung beziehen. Das Verhalten des Berliners stimmte die Brünette sehr nachdenklich: "Ich habe nicht erwartet, dass er so reagiert. [...] Im Nachhinein kann ich nicht sagen, ob die Beziehung echt oder gespielt war." Dennoch scheint sie mit dem Kapitel Bachelor-Liebe abgeschlossen zu haben. Was in Daniels Kopf vorginge, wisse nur er selbst und sie beschäftige sich nicht mehr mit der Gedankenwelt des Immobilienmaklers.

Ebenso wenig kümmere sie ihre vermeintliche Nachfolgerin Chethrin. Weder ärgerten sie die Sticheleien der Blondine, noch wolle sie zu einem Gegenschlag ausholen. "Ich werde nichts über sie sagen. Was sie über mich sagt, ist ihr überlassen. Wenn sie denkt, sich auf ein solches Niveau zu begeben, dann ist das ihre Sache", versicherte sie mit viel Gelassenheit.

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen im Urlaub auf Mallorca

Anzeige

MG RTL D Kristina Yantsen und Daniel Völz im Finale von "Der Bachelor", 2018

Anzeige

Promi Big Brother, Sat.1 Daniel Völz und Chethrin Schulze bei "Promi Big Brother", Tag neun

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de