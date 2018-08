Sind Liam Hemsworth (28) und Miley Cyrus (25) noch zusammen oder nicht? Aktuell kursieren alle möglichen Gerüchte über das On-Off-Couple: Nachdem die Sängerin Anfang des Monats ihren Verlobungsring ablegte, dachten viele, dass sie und ihr Schatz getrennt seien. Doch kurz darauf sorgte ein Insider für Babyplanungs-Spekulationen! Dieses Foto könnten nun Licht ins Dunkel bringen: Denn Liam postete jetzt seit Langem mal wieder ein Pärchenbild mit Miley!

"Spaziergang mit meinen Mädels", betitelte der Hollywood-Hottie den Schnappschuss, den er am Dienstag via Instagram postete. Auf dem Selfie sind Liam und Miley beim gemeinsamen Gassigehen im Park zu sehen. Seine Follower freuten sich riesig über das Pic und schrieben erleichtert: "Ich bin so überglücklich, dass ihr noch zusammen seid!" oder "Oh mein Gott, zum Glück habt ihr nicht Schluss gemacht! Ich liebe euch zwei!"

Dann scheint der Punkt ja geklärt zu sein – doch einigen Followern fiel ein winziges Details ins Auge: "Warum zur Hölle ist Miley denn barfuß?", fragte sich ein User. Ein anderer umriss die Situation und hielt fest: "Sie sind doch draußen!" Seid ihr froh, dass die beiden offenbar noch ein Paar sind? Stimmt ab!

Kenneth Chan/Image Press Agency / MEGA Liam Hemsworth und Miley Cyrus bei einer Veranstaltung in Los Angeles, März 2018

Anzeige

AXELLE/BAUER-GRIFFIN / MEGA Liam Hemsworth und Miley Cyrus bei der Weltpremiere von "Thor: Ragnarok", 2017

Anzeige

927436064 Miley Cyrus und Liam Hemsworth auf der Vanity Fair Oscar Party 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de