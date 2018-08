Das hatten sich die verbliebenen Bachelorette-Kandidaten wohl etwas anders vorgestellt! Daniel Lott, Filip Pavlovic und Alexander Hindersmann hatten bei Nadine Klein (32) in den vergangenen Wochen so sehr gepunktet, dass sie es ins Halbfinale der Kuppelshow schafften. Die drei Jungs können sich nun auf etwas Zweisamkeit mit der Rosenlady bei ihrem ganz persönlichen Dreamdate freuen. Doch die vermeintliche Location der Rendezvous kommt bei den TV-Singles überhaupt nicht gut an!

Zunächst trifft sich Nadine mit ihrer Top drei in Holland. Das vergleichsweise unspektakuläre Ziel fällt bei den Boys jedoch durch. "Ja, hätte man sich an der Stelle vielleicht doch etwas Meer, Sonne und Strand gewünscht", zeigt sich Daniel enttäuscht. Auch Filips Ansprüchen können die Niederlande offenbar nicht gerecht werden: "Für mich ist das kein Dreamdate. Ein Dreamdate sollte etwas sein, was man nicht so schnell vergisst", wettert der Hamburger. Auch die Bachelorette merkt, dass ihre Reisepläne nicht gerade Euphorie auslösen: "Sie dachten wahrscheinlich, sie chillen in Südafrika am Strand. Ja, und jetzt sitzen sie halt in Holland vor einer Mühle."

Der Ärger der Halbfinalisten ist jedoch völlig unbegründet. Beim gemeinsamen Abendessen verrät Nadine schließlich, dass sie gemeinsam mit den Jungs auf die ABC-Inseln fliegt. Die gehören zwar offiziell zu den Niederlanden, liegen allerdings in der Karibik. Daniel darf sich somit auf Aruba freuen, Alex erobert Bonaire und Filip genießt die Traumkulisse Curaçao.

MG RTL D Daniel Lott und Nadine Klein bei ihrem Dreamdate bei "Die Bachelorette"

Anzeige

MG RTL D Kandidat Filip Pavlovic und Bachelorette Nadine Klein im "Die Bachelorette"-Halbfinale

Anzeige

MG RTL D Nadine Klein und Alexander Hindersmann bei ihrem Dreamdate, "Die Bachelorette"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de