Das GZSZ-Drama um Bösewicht Erik (Patrick Heinrich, 33) ist noch nicht beendet! Am Mittwochabend flimmerte der Gauner, der in der großen Mallorca-Jubiläumsfolge auf Sophie (Lea Marlen Woitack, 31) geschossen hatte und aus Eifersucht auch beinahe John (Felix von Jascheroff, 36) getötet hatte, erneut über die Bildschirme. Erik sitzt zwar mittlerweile hinter Gittern, hat aber nur noch ein Ziel: Rache an seiner Ex-Freundin Shirin (Gamze Senol). Schauspieler Patrick hat jetzt verraten, wie sein Comeback für ihn war!

Im Interview mit RTL plauderte der Daily-Hottie aus, wie er seine Rückkehr ans Set wahrgenommen hat. "Um ehrlich zu sein, kam es mir gar nicht so vor, als wäre ich lange weg gewesen", erzählte Patrick. Erneut in seine Rolle schlüpfen zu dürfen, habe sich "heimisch" angefühlt. "Da ich privat weit weg von der Handlung Eriks bin, macht es mir besonders großen Spaß, den Charakter vor der Kamera leben zu dürfen", erklärte der 33-Jährige. Viel zur kommenden Handlung wollte Patrick nicht erzählen, etwas ließ er sich dann aber doch entlocken: "Erik kann und will unter keinen Umständen die neue Realität – mit Shirin und John als liebendes Paar – akzeptieren. Er wird kämpfen!"

Seine Rolle ist zwar mittlerweile im Knast, der Kriminelle hat aber noch eine Rechnung mit Shirin offen, die vor etlichen Jahren einen Banküberfall mit ihm begangen hatte – und der er jetzt die komplette Schuld dafür in die Schuhe schieben will. Die Zuschauer können sich offenbar auf die komplette GZSZ-Bandbreite freuen: "Viel Drama, Eifersucht und auch auf Wut. Eine geballte und explosive Portion Erik."

MG RTL D / Rolf Baumgartner John, Shirin, Emily und Erik beim Gericht

MG RTL D / Sebastian Geyer Erik (Patrick Heinrich) in der GZSZ-Spezialfolge

MG RTL D / Sebastian Geyer Shirin (Gamze Senol) und Erik (Patrick Heinrich) in der GZSZ-Spezialfolge

