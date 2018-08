Mit nur einem Schnappschuss vom Weltstar zum Teenie! Seit 2005 und damit seit stolzen 13 Jahren ist sie nicht mehr aus der Musikbranche wegzudenken: Rihanna (30). Mit über 250 Millionen verkauften Tonträgern gilt sie als eine der erfolgreichsten Künstlerinnen weltweit und wird wegen ihrer herrlich extravaganten Outfits obendrein auch noch als absolute Fashion-Ikone gehandelt. Auf Pics aus ihrer Heimat zeigt Rihanna sich jetzt aber erfrischend bodenständig – und präsentiert obendrein auch noch ihre Eltern!

Ursprünglich kommt die Schönheit von der karibischen Trauminsel Barbados – und genau der stattete Rihanna nun mal wieder einen Besuch ab, wie sie ihre Fans auf Instagram wissen ließ. Auf den beiden verwackelten Schnappschüssen sieht man die neunfache Grammy-Gewinnerin in den Armen ihrer Eltern – vollkommen ungeschminkt strahlt sie überglücklich in die Kamera und könnte dabei glatt als Teenager durchgehen. Scheint ganz so, als würde Rihannas Abstecher nach Hause wie eine Verjüngungskur wirken.

Ob ihr Milliardär Hassan Jameel auch mit von der Partie war? Bereits seit Juni kursieren hartnäckige Trennungsgerüchte um RiRi und den saudi-arabischen Geschäftsmann. Mitte Juli erwischten Paparazzi das Paar dann im Mexiko-Urlaub, wo sie allerdings mächtig zu streiten schienen. Ob nun Single oder nicht, in Gegenwart ihrer Familie sieht Rihanna auf jeden Fall happy aus.

973397702 Rihanna bei der "Oceans 8"-Premiere

badgalriri / Instagram Sängerin Rihanna mit ihrem Vater Ronald Fenty

Pap Nation / Splash News Hassan Jameel, Businessmann

