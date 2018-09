Mit ihrem Look auf Aretha Franklins (✝76) Trauerfeier sorgt Ariana Grande (25) für viel Wirbel! Die Sängerin war einer der vielen Stars, die der Queen of Soul zur Beerdigung die letzte Ehre erwiesen: Vor Freunden und Familienangehörigen gab sie den Klassiker "Natural Woman" zum Besten. Ein Detail ihrer Performance in der Baptistenkirche Greater Grace Temple stieß einigen Fans aber sauer auf: Arianas kurzes schwarzes Kleid hielten viele Zuschauer für extrem unangemessen!

Das Outfit, das nicht einmal bis zur Hälfte ihrer Oberschenkel reichte, zog nach Meinung der Kritiker zu viel Aufmerksamkeit auf sich. Unter einem Fotobeitrag der Instagram-Seite von "Just Jared" machen einige ihrem Ärger Luft: "In einer Kirche, wirklich, weiß sie, was angemessene Länge bedeutet? Zieh dich für ein Business Meeting oder so an wie du willst, aber eine Beerdigung ist kein Ort, um sexy oder süß zu sein." Aris charakteristischer langer Zopf sei länger als das Kleid, bemängelte ein anderer User. Andere geben zu bedenken, dass man sich als Frau zwar anziehen solle, wie man möchte, aber dabei stets den Anlass bedenken und sich nicht darüber stellen sollte.

Ariana kann allerdings auch auf Unterstützung im Netz zählen. "Aretha würde wollen, dass Frauen die Wahl haben, sich zu kleiden wie sie wollen, ohne respektlose Kommentare dafür zu bekommen. Dafür hat sie gekämpft", schrieb ein Zuschauer. Andere wiesen darauf hin, dass die Verlobte von Pete Davidson (24) eben berühmt für diese Art von Kleidung sei und ihr Look daher nicht überraschend komme. Außerdem sei eine Beerdigung auch ein Ort, das Leben der Verstorbenen zu zelebrieren, weswegen nicht immer Trauerstimmung herrschen müsse. Was sagt ihr zu der Kleider-Kontroverse? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Getty Images Aretha Franklin

Getty Images Ariana Grande bei der Trauerfeier von Aretha Franklin in Detroit

Getty Images Ariana Grande und Pete Davidson auf Aretha Franklins Trauerfeier

