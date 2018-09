Sarah Harrison (27) kann den Abflug ins Auslands-Abenteuer kaum noch erwarten! Die Influencerin zieht in wenigen Wochen mit ihrem Mann Dominic (27) und der gemeinsamen Tochter Mia Rose ins sonnige Los Angeles. Dort wohnt die kleine Familie dann vorerst für sechs Monate – wenn es ihnen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten gefällt, könnte Amerika sogar ihr neuer Lebensmittelpunkt werden. Die Umzugs-Planungen laufen auf Hochtouren und auch die ehemalige Bachelor-Kandidatin hat sich optisch bereit gemacht für Kalifornien!

Die TV-Bekanntheit hat sich eine neue Frisur verpassen lassen, die sie stolz auf Instagram präsentiert. "Ich trage sie jetzt etwas kürzer und habe einen geraden Haarschnitt und der Blondton ist auch etwas heller geworden. Mir gefällt es sehr gut und ich finde, es passt perfekt zu Kalifornien. Noch 22 Mal schlafen", schreibt die YouTuberin megahappy zu den Bildern mit der veränderten Mähne. Der sommerliche Look passt perfekt zu L.A. – denn im Golden State ist es bislang noch richtig heiß.

Doch nicht nur die Temperaturen in Sarahs neuem Wohnort sind hoch – auch die Mietpreise in Los Angeles sind es! Das mussten die Harrisons am eigenen Leib erfahren: Die Familie fand wochenlang keine passende Unterkunft, bis sie sich schlussendlich doch für ein Ap­ar­t­ment entschieden haben.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, TV-Bekanntheit

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihrer Tochter Mia Rose

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison mit Töchterchen Mia Rose

