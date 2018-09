Seit Freitagabend steht Silvia Wollny (53) als Siegerin der sechsten Staffel von Promi Big Brother fest. Im Finale konnte sich die Elffachmutti mit einem knappen, aber deutlichen Abstand gegen ihre Konkurrenz durchsetzen. Die 53-Jährige war von diesem Ergebnis selbst total überrascht, denn sie hatte eigentlich eine ganz andere Favoritin. Leider hat es Silvias Liebling nicht mal unter die Top Fünf geschafft.

Im Spot On-Interview kurz nach ihrem Triumph plauderte die Reality-TV-Darstellerin aus dem Nähkästchen: "Den Sieg hätte ich der Cora (Anm. der Red.: Cora Schumacher, 41) gegönnt. Sie hätte sich mit dem Geld richtig gut erholen können. Sie hat ihre eigenen Probleme und das geht an die Gesundheit, so habe ich das für mich wahrgenommen." Während ihrer gemeinsamen Zeit im Container sei Cora sehr aufrichtig gewesen, das rechne sie ihr hoch an.

Die 41-Jährige hat den siebten von insgesamt 13 Plätzen belegt. Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64) ist an der krummen Teilnehmerzahl schuld, denn der Mallorca-Unternehmer hatte die Show noch vor der Ausstrahlung der ersten Folge freiwillig verlassen. Für den Goodbye Deutschland-Star kam Ex-Kicker Umut Kekilli (34) ins Haus.

P.Hoffmann/WENN.com Cora Schumacher beim "Promi Big Brother"-Finale

P.Hoffmann / WENN.com Die "Promi Big Brother"-Teilnehmer von 2018

Facebook / @KH.SAYNWITTGENSTEIN Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, Unternehmer

