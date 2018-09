Entspannt, natürlich und ungeschminkt – Sylvie Meis (40) weiß ihre Fans zu bezaubern! Als Moderatorin schlüpft die gebürtige Niederländerin häufig in glamouröse Outfits, auch als Gast auf roten Teppichen und großen Veranstaltungen sieht man sie immer wieder in umwerfenden Styles. Privat mag es Sylvie aber wie viele ihrer Follower wohl auch lässig: Sie teilte nun nach langer Zeit wieder ein "Oben-ohne-Pic" mit der Welt – ein make-up-freies Selfie.

Auf dem Tagesplan der umtriebigen Designerin scheint am Sonntag auch ein Relax-Programm gestanden zu haben, wie ein Blick in ihre Instagram-Story verriet: In eine weiße Decke gewickelt entspannte Sylvie im Bett und hielt den Moment in einem Foto für ihre Fans fest. Es ist zwar nicht das erste Mal, dass sich die 40-Jährige ohne Schminke zeigt, allerdings haben Aufnahmen wie diese im Vergleich zu Sylvies sonstigen Postings eher Seltenheitswert.

Auch wenn ihr neuer Schnappschuss ein wenig Haut zeigt, kommt das Bild doch noch eine Spur relaxter daher als einer der letzten #makeupfree-Posts der Unternehmerin, bei dem sie im kurzen Seiden-Morgenmantel aus einem XL-Bett gegrüßt hatte. Doch auch sexy Sylvie erlebt manchmal Momente, in denen sie sich unattraktiv fühlt, wie sie kürzlich in einem Interview verriet: "Wenn ich zu viel gegessen habe und unausgeschlafen bin. Also nach einem üppigen Dinner mit viel Champagner und Wein." Ihr schminkfreies Selfie erweckt dagegen den Eindruck, dass sich die Show-Größe in ihrer Haut pudelwohl fühlt.

Kursi/ Splash News Sylvie Meis auf der PLACE TO B-Party in Berlin 2018

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Moderatorin

WENN.com Sylvie Meis beim Rosenball 2018

