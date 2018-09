Das ging fast ins Auge! In diesem Sommer leiden die Promis nicht nur an der Hitze, sondern auch an lästigen Insekten. Vor Kurzem hatte es Cathy Hummels (30) erwischt, die von einer Wespe in den Po gestochen worden war. Deutlich schlimmer traf es jetzt die frühere Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko (41). Bei einem Ausflug prallte ein solches Tierchen so unglücklich mit ihr zusammen, dass ihr Augenlid und ihre linke Gesichtshälfte total angeschwollen sind!

Auf ihrem Instagram-Account klagte der Alles was zählt-Star sein Leid: "Unglaublich aber wahr. Beim Spazieren flog mir gestern eine Wespe mit gefühlten 100 km/h ins Gesicht. Um genau zu sein, Aufprall circa auf Jochbein-Höhe." Das kleine Lebewesen hatte dabei Tanjas Sonnenbrille als Hindernis hinter sich gelassen und zielsicher das darunter befindliche Augenlid attackiert: "Alles eine Sache von einer Sekunde. Der Wahnsinn und jetzt sehe ich so aus."

Der Körper reagiert in einer solchen Situation mit Schmerzen, Jucken und Schwellungen. Für Allergiker kann eine solche Begegnung aber lebensgefährlich werden, wenn nicht rechtzeitig etwas dagegen getan wird. Atemnot, Schwindel oder Ohnmacht können die Folge sein und bei fehlender Behandlung tödlich enden.

RTL Tanja Szewczenko auf der "10 Jahre 'Alles was zählt'"-Feier in Köln

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko, Schauspielerin

Getty Images Tanja Szewczenko in Köln

