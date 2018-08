Cathy Hummels (30) genießt den Sommer! Erst vor wenigen Tagen feierte sie die supersommerliche Taufe ihres kleinen Ludwig und auch sonst verbringt die Liebste von Nationalkicker Mats Hummels (29) ihre Zeit augenscheinlich am liebsten in der Sonne. Wären da nur nicht die lästigen Insekten mit fiesen Stacheln, die bei den lauen, angenehmen Temperaturen überall umherschwirren. Eines davon hat Cathy jetzt erwischt – und stach der Beauty geradewegs in den Po!

Auf Instagram teilte die 30-Jährige einen Schnappschuss ihrer hübschen Rückseite und trägt darauf lediglich einen Bikini – ein Fehler, wie sich nur kurz nach der Aufnahme des Fotos herausstellen sollte. "Schönes Bild, oder? Fünf Minuten danach wurde ich von einer Wespe gestochen. Natürliches Brazilian Butt Lifting!", nahm sich Cathy selbst auf die Schippe und spielte auf die allseits bekannte Schönheitsoperation am Hinterteil an, bei der das Gesäß vergrößert wird.

Schlimme Nachwirkungen wird der Vorfall vermutlich nicht gehabt haben, wenn die Powerfrau so herrilich über sich lachen konnte. Und auch die User sind ganz amüsiert: "Du musst den Schmerz jetzt weg-shaken" und "Die Wespe hat Geschmack", lauten zwei der Reaktionen unter dem Beitrag.

Instagram / Catherinyyy Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig am Tegernsee

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels im August 2018

Instagram / catherinyyy Mats, Cathy und Ludwig Hummels, August 2018

