Da kann auch Jenefer Riili ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist seit wenigen Wochen Mama und genießt ihr Familienglück in vollen Zügen. Doch ihr kleiner Mann hatte keinen einfachen Start ins Leben – Milan war mit einem handflächengroßen Blutschwamm am Knie zur Welt gekommen und muss regelmäßig zur Untersuchung ins Krankenhaus. Das gutartige Hämangiom am Beinchen schränkt den zwei Monate alten Knirps bis jetzt in nichts ein – doch dafür hat er momentan mit den fiesen Nachwirkungen einer Impfung zu kämpfen...

Es brach Mama Jenefer das Herz, ihren Sohnemann beim Arzt so leiden zu sehen. "Er hat so geschrien, ich bin ganz ehrlich, ich hab angefangen zu weinen. Das hat mir so einen richtigen Stich versetzt, als er so geschrien hat", verriet die frischgebackene Mama kurz nach dem Termin den Fans in ihrer Instagram-Story. Milan hatten die zwei Spritzen im Nachhinein so mitgenommen, dass er fast den ganzen Tag verschlief. "Mein armer Mili, die Impfung hat ihn ganz schön geschlaucht", hielt die Schauspielerin die User auf dem Laufenden.

Jetzt steht für das Mutter-Sohn-Duo nur noch eines auf dem Programm: Kuscheln, kuscheln, kuscheln. Und dem Wonneproppen scheint die Zweisamkeit richtig gut zu tun, wie Jenefer in einem kurzen Update am Abend erzählte: "Gerade eben war Milan auch kurz wach und hat gelacht, obwohl es ihm so schlecht geht."

