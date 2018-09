Endlich ist Eric Stehfest (29) zurück am GZSZ-Set! Wochenlang war seine Figur Chris Lehmann wegen eines humanitären Projekts in Brasilien unterwegs. Doch am 11. September kehrt der einstige Aktivist nun wieder zurück in den Kolle-Kiez – und zwar mit einem neuen Look. Während seiner Abwesenheit hat sich der Schauspieler optisch doch ein wenig verändert: Neben der neuen Frise gönnte er sich eine ordentliche Rasur und trennte sich von seinem Dreitagebart. Die Fans finden diesen Anblick aber noch gewöhnungsbedürftig.

Eigentlich kennt man den Serien-Darsteller nur mit seinem Markenzeichen: dem coolen Undercut mit Zopf. Davon hatte er sich allerdings schon vor einer Weile verabschiedet und trug sein Haar seitdem superkurz. Jetzt hatte er wohl erneut Lust auf eine Veränderung. Sein neuer Haarschnitt sorgte im Netz aber nicht gerade für Begeisterungsstürme. Auf seinem Instagram-Account zeigte sich der ehemalige Let's Dance-Kandidat bereits mit der Frise und die Reaktionen seiner Follower hätten nicht unterschiedlicher ausfallen können. Von "Sorry, aber die Frisur ist furchtbar" bis zu "Hübsch mit den kurzen Haaren" war alles mit dabei.

Aber nun zurück zu seiner Rückkehr als Chris, denn nicht nur der DJ hat sich während seiner Auszeit verändert. Auch in Berlin hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan. Die größte Baustelle dürfte wohl die neue Intrige seines Bruders Felix (gespielt von Thaddäus Meilinger, 36) gegen die Immobilien-Firma seiner Freundin Sunny (gespielt von Valentina Pahde, 23), ihrem Großvater Jo (gespielt von Wolfgang Bahro, 57) und Katrin (gespielt von Ulrike Frank, 49) sein. Welche Rolle Chris in dieser Fehde einnehmen wird, bleibt abzuwarten.

MG RTL D / Rolf Baumgartner Valentina Pahde und Eric Stehfest bei GZSZ

Instagram / ericstehfest Eric Stehfest, Juli 2018

MG RTL D / Rolf Baumgartner Chris (Eric Stehfest) und Katrin (Ulrike Frank) bei GZSZ

