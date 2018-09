Jetzt kommen alle Geheimnisse ans Licht. Vor ein paar Wochen brachte Jennifer Garner (46) ihren Noch-Ehemann Ben Affleck (46) in eine Entzugseinrichtung. Abermals war der Schauspieler seinem schweren Alkoholproblem verfallen und sei sogar richtig abgestürzt. Nicht nur soll der Hollywood-Star seine Sucht in den Griff bekommen, sondern auch sein Verhältnis zu Jen und den gemeinsamen drei Kindern verbessern. Während einer Therapiestunde brachen dabei nun die Gefühle des Ex-Paars heraus und damit auch jede Menge Tränen.

So musste Ben als Teil seiner Behandlung in sogenannten "Beichtsitzungen" mit Jennifer über ihre Vergangenheit sprechen. "Er und Jen waren am Ende in Tränen aufgelöst nach der ersten Sitzung, in der er über seine Affären und die Beziehungen seit der Trennung von Jennifer gesprochen hat", verriet ein Insider Radar Online. Diese Offenheit falle dem "Gone Girl"-Darsteller wahnsinnig schwer, doch nach seinen Geständnissen habe er sich besser und positiver gefühlt.

Die Sitzung soll allerdings nicht die letzte dieser Art gewesen sein. Bei einem weiteren Termin soll Ben über die Ausmaße seines Alkoholkonsums sprechen. Das sei ein wichtiger Prozess in den Augen der Ärzte: "Sie haben ihm gesagt, alle seine unangenehmen Geheimnisse offen mit seinen geliebten Menschen auszusprechen, sei der Schlüssel zu seiner Heilung."

Splash News Jennifer Garner mit Ben Affleck und einer unbekannten Frau im Auto

Anzeige

Splash News Jennifer Garner und Ben Affleck mit ihren Kindern

Anzeige

FREDERIC J. BROWN / Getty Jennifer Garner und Ben Affleck bei der Oscar-Verleihung 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de