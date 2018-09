Cardi B (25) ist wohl doch nicht so zufrieden mit ihrem After-Baby-Body! Mitte Juli brachte die Rapperin ihr erstes Kind zur Welt: Seitdem genießt die Hip-Hopperin die gemeinsame Zeit mit Töchterchen Kulture Kiari. Die Spuren ihrer Schwangerschaft möchte die Neumama aber trotzdem so schnell wie möglich loswerden. Doch nicht nur intensive Sporteinheiten sollen ihr zur perfekten Silhouette verhelfen – die Musikerin plant bereits, welche Beautyeingriffe sie demnächst über sich ergehen lassen will!

In einem Instagram-Livestream gibt Cardi ganz offen zu, dass sie beim Blick in den Spiegel ganz und gar nicht happy sei. "Ich bin es einfach gewohnt, ein total hartes Sixpack zu haben. Diese Extraschicht Haut, die ich im Moment habe, macht mich fertig", erwägt sie im Netz eine Fettabsaugung. Doch die 25-Jährige stört sich nicht nur an ihrem Bauch. Auch ihr Busen habe sich durch die Schwangerschaft verändert. "Sie hängen immer mehr! Sie gefallen mir einfach nicht mehr. Deswegen denke ich ernsthaft über eine Brust-OP nach", schildert die Rapperin ihre aktuellen Gedanken.

Cardis Follower dürften von dieser Bodykritik ziemlich überrascht sein. Immerhin strotzte die Chartstürmerin vor einigen Tagen noch vor Selbstbewusstsein: Völlig hüllenlos präsentierte sie im Netz ihren prallen After-Baby-Body. Die freizügigen Pics gefielen nicht nur ihrer Community, sondern allen voran ihrem Ehemann Offset (26): "Frau, Göttin, Schönheit", schwärmte der Hip-Hopper im Web von seiner Liebsten.

Instagram / iamcardib Cardi B, Hip-Hopperin

Instagram / offsetyrn Cardi B, Rapperin

Andrew Toth/Getty Images for New York Fashion Week: The Shows Cardi B und Offset

