Sie zeigt erneut ihr hervorragendes Stilgefühl! Herzogin Meghan (37) bringt als ehemalige US-amerikanische Schauspielerin nicht nur einen frischen Wind in das britische Königshaus, sie bereichert die Royals auch mit ihrem Modegespür. Mit ihren gut überlegten Outfits stößt sie manchmal sogar ihre Schwägerin Herzogin Kate (36) vom Fashionista-Thron. Bei dem Besuch der WellChild Awards zog sie in einem schwarzen Hosenanzug jetzt alle Blicke auf sich!

Eigentlich standen bei der Veranstaltung in London schwer kranke Kinder im Vordergrund – trotzdem waren mal wieder alle Augen auf die Neu-Herzogin gerichtet. In einem schwarzen Hosenanzug kamen ihre schlanken Beine am Dienstag besonders gut zur Geltung. Gleichzeitig sorgte sie mit ihrer Outfitwahl für eine erfreuliche Abwechslung – hat sie die vergangenen Wochen doch fast immer nur Kleider und Röcke getragen.

Meghans Look zeigt außerdem: Auch sie lernt in Sachen guter Kleidung noch dazu. Dieses Mal war der Anzug ganz genau auf die Größe der royalen Dame angepasst. Dass die Hose, wie bei einem Besuch in Schottland im Februar dieses Jahres, auf dem Boden schleift, war somit ausgeschlossen.

Getty Images Herzogin Meghan in London

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Andrew Milligan/Afp/Getty Images Meghan Markle in Edinburgh

