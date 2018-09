Mutiert Chethrin Schulze (26) jetzt wieder zur Flirtmaschine? Die Love Island-Beauty gibt ganz offen zu, dass sie ein echter Profi darin ist, attraktive Männer anzubaggern. Da scheut sie sich offenbar auch nicht davor, gleich mehrere Singleboys ins Visier zu nehmen. Schließlich bandelt das Reality-TV-Sternchen gerade mit dem amtierenden Bachelor Daniel Völz (33) an. Doch auch ein anderer Kuppelshow-Hottie hat es der Blondine so richtig angetan: Bachelorette-Boy Alexander Hindersmann passt jedenfalls perfekt in ihr Beuteschema!

In einem Instagram-Livestream wollen die Follower von Chethrin wissen, welchem Bachelorette-Finalisten sie im Kampf um Nadine Kleins (32) Herz die Daumen drückt. Ganz so einfach kann die Blondine diese Frage jedoch nicht beantworten. Denn obwohl Alexander eigentlich ihr Favorit ist, wünscht sie seinem Konkurrenten Daniel Lott den Sieg. In diesem Fall hätte die 26-Jährige nämlich selbst freie Bahn bei Alex. "Ich finde den ja megahot, der ist voll mein Typ. Ich hoffe daher, dass der andere gewinnt", erklärt sie ihren raffinierten Plan.

Chethrin ist nicht die Einzige, die von Alexander begeistert ist. Auch in der Gunst der Internetuser liegt der Personal Trainer eindeutig vorne. Sollte er im großen Finale trotzdem als Verlierer hervorgehen, kann er sich also zumindest auf einen heißen Flirt mit der Promi Big Brother-Kandidatin freuen!

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz und Chethrin Schulze

WENN.com Chethrin Schulze beim Finale von "Promi Big Brother" 2018

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein im Finale von "Die Bachelorette"

