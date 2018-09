Sie weiß, mit ihrer Rolle als Royal umzugehen. Vor etwa vier Monaten sah die ganze Welt auf England, als sich Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (37) überglücklich das Jawort gaben. Seitdem kommt die Ex-Schauspielerin immer wieder ihren Pflichten als Vertreterin und Mitglied des britischen Königshauses nach. Bei einem Charity-Event bewies die Beauty jetzt ihr Feingefühl im Umgang mit Kindern: Meghan brachte eine körperlich behinderte Siebenjährige mit einer rührenden Geste zum Strahlen!

Bei den WellChild Awards in London bekam die Herzogin von der an Spina Bifida (einer Neuralohrfehlbildung) leidenden Award-Gewinnerin Matilda Booth einen Strauß weißer Rosen überreicht. Für Meghan, die sich lange Zeit genommen hatte, um mit der von der Brust abwärts gelähmten Kämpferin und ihrem Liebsten zu schäkern, eine rührende Geste – die sie prompt erwiderte. Nachdem sie Matilda laut Aussagen deren Mutter ermahnte, niemals ihr wunderschönes Lachen zu verlieren, zückte die Ex-Suits-Darstellerin eine der Blüten. Begeistert von der lebensfrohen Art ihres Gegenübers gab sie die der kleinen Strahlemaus zurück – und machte ihr damit ein ganz besonderes Andenken.

Für die junge Britin das Größte, wie ihre stozle Mama Sharon Booth Mirror verriet: "Matilda hat die Blumen ausgesucht und war positiv geschockt, eine der Rose zurückzubekommen. Sie meinte, sie würde sie direkt in ihre Erinnerungskiste legen."

WENN.com Herzogin Meghan und Prinz Harry in London

Anzeige

Jimmy Rainford - Pool/Getty Images Herzogin Meghan in Dublin im Juli 2018

Anzeige

Splash News Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den WellChild Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de