So konnte Herzogin Kate (36) ihren Herzschmerz überwinden! Prinz William (36) und seine Liebste gelten als das Traumpaar der britischen Royals. Nachdem sie sich im Jahr 2001 während ihres Studiums an der St. Andrews Universität in Schottland kennengelernt hatten, sind sie mittlerweile seit stolzen 17 Jahren ein unschlagbares Team – sieben Jahre davon verheiratet. Doch zwischen dem Blaublüter und der Dame aus gutem Hause ist es nicht immer so harmonisch gelaufen, weswegen sie sich 2005 für eine kurze Zeit getrennt haben. So verarbeitete Kate damals das kurzzeitige Liebes-Aus!

Nach fünf Jahren Beziehung schien Mitte der 2000er Jahre bei William und Kate alles vorbei zu sein. Nach ihrer Trennung flüchtete die damals 25-Jährige mit ihrer Mutter Carole Middleton (63) nach Dublin, um auf andere Gedanken zu kommen. Vor Ort besuchte sie eine Kunstausstellung ihrer Freundin Gemma Billington in der Nationalgalerie von Irland. Dabei entstandene Fotos, die Independent.ie. vorliegen, zeigen zwar eine lächelnde Kate, in ihrem Inneren habe es jedoch ganz anders ausgesehen, wie sie 2010 während ihres Verlobungsinterviews selbst verriet: "Ich denke, zu dieser Zeit war ich nicht glücklich darüber, aber ehrlich gesagt hat es mich zu einer stärkeren Person gemacht."

Umso schöner, dass William und Kate nur wenige Monate später wieder zueinandergefunden haben. Während der öffentliche Druck für Kate damals eine sehr große Belastung war, gilt sie heute als Vorzeigeherzogin.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate in Lincolnshire 2008

Middleton Family/Clarence House via GettyImages Herzogin Kate und Prinz William bei ihrem Abschluss 2005

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im Jahr 2007

