Sie ist auf ihre Nachfolgerin offenbar nicht so gut zu sprechen: In diesem Jahr löste Nadine Klein (32) Jessica Paszka (28) als Bachelorette ab. Doch Jessi hält von ihrer Leistung offenbar nicht allzu viel. "Nadine ist eine wirklich hübsche Frau, sie hat auch ein schönes Lächeln, aber am Ende ist sie mir zu ähnlich. Nadine ist leider Gottes nur eine – Achtung Wortspiel – KLEINe Kopie von mir", sagte sie jetzt gegenüber Bild. Die Berlinerin habe sich in ihren Augen auch einfach nicht interessant genug für die Männer gemacht.

Instagram / jessica_paszka_; Instagram / nadine.kln Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de