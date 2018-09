Eigentlich war es keine große Überraschung, dass Bachelorette-Kandidat Alexander Hindersmann die letzte Rose von Nadine Klein (32) bekam – schließlich sprühten auf Anhieb zwischen den beiden ordentlich die Funken. Alex war nicht nur der erste Mann gewesen, den die Rosenkavalierin kennenlernen durfte, er war auch der erste Single-Mann, den Nadine abknutschte. Wie es für ihn war, den ersten Kuss zu bekommen, plaudert der Fitnesstrainer jetzt aus.

In einem Facebook-Livestream von RTL steht Alex jetzt Rede und Antwort und gibt spannende Details über besagtes Knutsch-Treffen preis. "War schon was Besonderes, ich kann nicht sagen, wie oft sie mich hat abblitzen lassen, zwischendurch gesagt hat, dass sie nicht will", gesteht er offen kurz nach dem großen Rosen-Finale. Das allererste Ren­dez­vous der Turteltauben hatte es aber auch in sich und war an Romantik kaum zu übertreffen. Sie hatten ihr traumhaftes Prinzessinnen-Date in vollen Zügen genossen – und Alex war zum Schluss dann doch noch zum Zug gekommen und sahnte den lang ersehnten Schmatzer ab. "Ich wäre jetzt ungern ohne das Ganze von dem Date zurückgekommen", schmunzelt er.

Und seine Hartnäckigkeit machte sich bezahlt – er ging nicht nur mit der 32-Jährigen auf Tuchfühlung, sondern eroberte schlussendlich auch Nadines Herz. Dieser Kuss war wohl der Startschuss von etwas ganz Großem, denn auch nach den Dreharbeiten bekommen sie einfach noch nicht genug voneinander.

MG RTL D Nadine Klein und Alexander Hindersmann in der dritten Folge "Die Bachelorette"

MG RTL D Kandidat Alexander Hindersmann und Bachelorette Nadine Klein

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein im Finale von "Die Bachelorette"

