Alexander Hindersmann ist immer noch hin und weg! Er war der Allererste, der beim Die Bachelorette-Auftakt aus dem Auto stieg und auf Rosenkavalierin Nadine Klein (32) traf – und tatsächlich war er auch der Glückliche, der jetzt im Finale die allerletzte Rose bekam. Und nicht nur das: Bis heute scheinen die beiden auf Wolke sieben zu schweben – ein Grund für Alex, in seinem ersten Post nach dem großen Showdown in Erinnerungen zu schwelgen.

"Was soll ich sagen? Ich bin überwältigt. Vor ein paar Wochen bin ich aus dem Auto gestiegen und wusste nicht, worauf ich mich wirklich einlasse. Heute stehe ich als Letzter hier und hab nicht nur die letzte Rose bekommen, sondern auch eine tolle Frau", beginnt er seine rührenden Zeilen auf Instagram. Nadine habe ihn von Anfang an umgehauen – sie sei der Grund gewesen, warum er so lange dabei geblieben ist. Sein Durchhaltevermögen machte sich bezahlt, denn schließlich eroberte der Fitnesstrainer das Herz der Junggesellin im Sturm: "Jetzt ist es raus und wir haben die Möglichkeit, etwas Besonderes daraus zu machen. Die nächste Zeit wollen wir einfach genießen und für uns nutzen." Er freue sich riesig auf das, was jetzt kommt und bereue keine einzige Minute.

Doch der 29-Jährige ist nicht der Einzige, der im Social Web seinen Gefühlen freien Lauf lässt. Nadine hat sich ebenfalls bereits zu Wort gemeldet und schwärmte von dem neuen Mann an ihrer Seite: "Hinter mir liegt eine unglaublich spannende, schöne, aber auch sehr nervenaufreibende Zeit und ich bin so unendlich dankbar, dass sich unsere Wege auf diese ungewöhnliche Art gekreuzt haben."

MG RTL D Alexander Hindersmann, Bachelorette-Kandidat 2018

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein in der letzten Nacht der Rosen

Instagram / alexander_hindersmann Bachelorette Nadine Klein und Finalist Alexander Hindersmann auf Korfu

