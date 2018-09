Hat Nadine Klein (32) dem Zweitplatzierten im Vorfeld zu große Hoffnungen gemacht? Am Mittwochabend musste Die Bachelorette ihre Entscheidung treffen und überreichte ihre letzte Rose Personaltrainer Alexander Hindersmann. Der abgesägte Daniel Lott hat damit überhaupt nicht gerechnet – die Abfuhr traf den Sportfan hart. Einfach hat es sich Nadine allerdings nicht gemacht, schließlich hatte auch der amtierende Mister Schwaben seine Vorteile.

"Mit Daniel war es noch mal auf einer anderen Ebene, es war so unglaublich locker, entspannt (...) – und das war es, was mir gut gefallen hat", erklärte die Musicaldarstellerin im Facebook-Livestream von RTL. Wie die Zuschauer über die letzten Wochen beobachten konnten, kamen sich Nadine und Daniel extrem nah, verstanden sich von Mal zu Mal immer besser und gingen am Schluss sehr vertraut miteinander um.

Am Ende fiel die Entscheidung der Wahl-Berlinerin allerdings für seinen Konkurrenten. Die sichtlich geschockte Reaktion von Daniel kann Nadine gut verstehen: "Und das war es dann auch, dass ich als Bachelorette ein Pokerface bewahren musste. Bei Daniel hätte es auch von den Umständen gepasst, er zieht nach München und ist auch schon weit genug im Leben." Und das sei wohl auch der Grund gewesen, weshalb er sich solche Hoffnungen gemacht habe.

MG RTL D Daniel Lott und Alexander Hindersmann, "Die Bachelorette"-Finalisten 2018

MG RTL D Daniel Lott und Nadine Klein in der letzten Nacht der Rosen

Instagram / alexander_hindersmann Bachelorette Nadine Klein und Finalist Alexander Hindersmann auf Korfu

