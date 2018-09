TV-Traumfrau Nadine Klein (32) hat sich am Mittwochabend für den schüchternen Alexander Hindersmann (29) entschieden. In einem absoluten Herzschlagfinale überreichte die Bachelorette dem Fitness Coach aus Schleswig-Holstein die letzte Rose. Bevor es allerdings dazu kam, ließ die ausgebildete Musicaldarstellerin in ihrer Ansprache die gemeinsame Zeit mit dem Gammelbyer Revue passieren. Eine Liebeserklärung gab es, trotz intensiver Gefühle für Alex, allerdings keine! Warum? Das hat Nadine nun gegenüber Promiflash verraten.

Fast jede Kuppelshow-Staffel endet mit einer Liebesbekundung an den oder die Auserwählte(n). Neben den Worten "Ich habe mich in die verliebt" sagte der diesjährige Bachelor und Promi Big Brother-Vierte Daniel Völz (33) seiner Kristina Yantsen am Ende sogar die drei magischen Worte "Ich liebe dich". Nadines Zeilen an den Personal Trainer fielen im Vergleich deutlich schwächer aus: "Wir stehen am Ende dieses Abenteuers und deswegen will ich dich fragen, ob du der Anfang eines neuen Kapitels sein willst – und ob du meine letzte Rose annimmst?" Doch diese scheinbare Nüchternheit war gewollt, wie die 32-Jährige Promiflash erklärte: "Ich bin einfach nicht der Typ, der jemandem im Finale die Liebe gesteht."

Eine Garantie für eine ewige Liebe seien Gefühlsgeständnisse in dem Datingformat in Nadines Augen sowieso nicht. "Dass sowas ja trotzdem nicht zwangsläufig funktioniert, hat man ja gesehen", stellte sie fest. Tatsächlich hatte bislang kein Kuppelshow-Paar – trotz Liebesschwüren – bis heute Bestand. Deswegen mache die 32-Jährige solche intimen Erklärungen auch lieber im Privaten als vor laufender Kamera. Allerdings stellte die Wahlberlinerin klar, dass Alex von ihr inzwischen auch schon die eine oder andere Liebesbekundung zu hören bekam.

