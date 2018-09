Sie hat sich damit abgefunden, niemals eine Mama zu sein. Jessica Schwarz (41) durchlebte in den vergangenen Jahren eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle. Nicht nur der tragische Krebstod ihres geliebten Vaters machte der Schauspielerin zu schaffen: Im Oktober des vergangenen Jahres gab sie zudem offen zu, Anfang 2017 eine Fehlgeburt erlitten zu haben. Rund eineinhalb Jahre später scheint sie den großen Verlust einigermaßen verkraftet zu haben. Aber wie steht es aktuell um Jessicas Familienplanung?

Diese Frage beantwortete die Ex-VIVA-Moderatorin nun im Interview mit Gala – und ihre Antwort überrascht: Die 41-Jährige hat ihren Kinderwunsch auf Eis gelegt! Ganz auf die Freuden eines eigenen Familienlebens muss sie aber nicht verzichten: Ihr Partner, Kamermann Markus Selikovsky (38), brachte immerhin zwei süße Töchter mit in die Beziehung, die Jessica liebevoll ihre "Bonuskinder" nennt. "Ich bin so happy mit den Mädchen, dass ich denke: Es ist gerade richtig so, wie es ist. Wir verbringen sehr viel Zeit mit ihnen", schwärmte die Brünette.

Auf Trab halten sie aber nicht nur die beiden Girls: Auch beruflich hat die "Das Parfum"-Darstellerin alle Hände voll zu tun. Aktuell steht Jessica nämlich kurz vor der Eröffnung ihres zweiten Hotels im Schwarzwald – ihrem "Job-Baby".

Cinamon Red/WENN.com Schauspielerin Jessica Schwarz und ihr Freund Markus Selikovsky

Pascal Le Segretain/GettyImages Jessica Schwarz, Schauspielerin

Sean Gallup/Getty Images Cast bei der Weltpremiere von "Das Parfum"

