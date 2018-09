Als Mac Miller (✝26) verstarb, blieb für einen kurzen Moment die Musikwelt stehen. Der US-Rapper wurde Freitagmittag leblos in seinem Haus gefunden. Zum aktuellen Stand der Dinge gehen die Behörden davon aus, dass Macs Herz nach einer Überdosis aufhörte zu schlagen. Besonders eine Person wird vermutlich lange brauchen, um den Abschied zu verkraften: seine Ex-Freundin Ariana Grande (25). Bisher hat sich die Sängerin nicht geäußert, nun bekundet jedoch ihr Manager sein tiefstes Mitgefühl.

Zwei Jahre waren Ariana und Mac ein Paar. In dieser Zeit standen sie nicht nur gelegentlich gemeinsam auf der Bühne, auch Songs nahmen die beiden zusammen auf. Manager Scooter Braun (37) war natürlich stets an Aris Seite und so lernte er auch ihren einstigen Partner gut kennen. "Er hatte immer ein freundliches Herz. Du wirst vermisst und du bist viel zu früh gegangen. Viel zu früh. Ruhe in Frieden, Mac", lautete sein Statement, das er via Instagram teilte.

Von Ariana selbst fehlt noch immer jede öffentliche Anteilnahme. Ein ihr nahe stehender Insider verriet HollywoodLife allerdings: "Es ist für sie ein Schlag in den Magen und sie versucht, einen Sinn darin zu sehen."

Getty Images Rapper Mac Miller und Sängerin Ariana Grande

Christopher Peterson/Splash News Mac Miller und Ariana Grande bei einem Auftritt in New York 2013

MEGA Musikerin Ariana Grande, August 2018



