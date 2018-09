Am Montag startet die zweite Staffel des Kuppelformats Love Island auf RTL II. Die ersten elf Inselbewohner hat der Sender bereits vorgestellt. Aber welche Kandidaten haben echte Chancen, die anderen Singles und auch die Zuschauer von sich zu überzeugen? Chethrin Schulze (26), die im vergangenen Jahr gemeinsam mit Mike Heiter (26) den dritten Platz in der Datingshow belegt hat, gibt kurz vor Staffelstart eine erste Einschätzung ab – und verrät, welchen Teilnehmer sie nicht von der Bettkante stoßen würde.

Auch zu Influencerin Sabrina Doberstein (25) hat Chethrin eine klare Meinung: "Ihre Einstellung zu sagen: 'Mich zu erobern, ist fast unmöglich', finde ich schwierig. [...] Wenn sie nicht Gas gibt, ist sie nach der ersten oder zweiten Folge raus." Ähnlich schwierig könnte es für Kosmetikerin Lisa (21) werden: "Sie meinte ja schon, dass sie sich sehr schnell verliebt. Da kann ich nur sagen: die Arme." Bei Friseurmeisterin Natascha Beil (28) kommen Chethrin hingegen aufgrund ihrer Germany's next Topmodel-Vergangenheit Zweifel an den ernsthaften Absichten hinter ihrer Teilnahme.

Insbesondere Tobias Wegener (25) hat die Berlinerin schon vor Sendungsstart umgehauen, wie sie im Bild-Interview erzählte: "Der kommt ja vom Bau und ist bestimmt eine richtig coole Socke. Ich glaube, das ist mein kompletter Favorit." Optisch passt der gelernte Maler und Lackierer perfekt in Chethrins Beuteschema. Darum ist es auch nicht verwunderlich, dass der durchtrainierte Energiewirtschaftsstudent Sebastian Kögl (24) ebenfalls zu den Lieblingen der Blondine zählt.

Von den Mädels kann bei der Quasselstrippe vor allem Studentin Julia überzeugen. Allerdings sei Chethrin auf den Charakter der 22-Jährigen gespannt. Sie ist sich sicher: "Ich denke, sie ist so eine, die den anderen Mädels Angst macht – so wie Elena Miras (26) bei uns in der letzten Staffel." Die Konstanzerin Tracy Candela (22) erinnert Chethrin ebenfalls an eine ehemalige Konkurrentin: In ihren Augen sei sie ein ähnlicher Typ wie Linda Schwarz (25).

Ex-Die Bachelorette-Kandidat Till Adam (29) und Surferboy Victor Seitz (20) sind hingegen nicht "ihr Typ". Auch Clubmanager Marcellino Kremers (25) kann die Ex-Curvy Supermodel-Teilnehmerin nicht überzeugen: "Ich glaube, das ist ein ganz schöner Macho – er ist der typische Schlawiner." Model Yanik Strunkey (31) könnte die Girls auf Mallorca derweil mit seiner Reife überzeugen, sollte sich in Chethrins Augen allerdings nicht auf seinem Super-Sixpack ausruhen.

RTL II / Magdalena Possert Die Kandidaten von "Love Island" 2018

RTL II – Magdalena Possert "Love Island"-Kandidat Tobias

RTL II – Magdalena Possert "Love Island"-Kandidat Till

RTL II / Magdalena Possert Julia, "Love Island"-Kandidatin 2018

RTL II – Magdalena Possert "Love Island"-Kandidatin Natascha



