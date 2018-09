Herzogin Kate (36) ist neben Herzogin Meghan (37) die Fashionista des britischen Königshauses. Während sie ein paar der begehrtesten Designer-Stücke der Welt in ihrem Schrank hortet, gibt es auch ein bestimmtes Kleidungsstück, das man bei der royalen Lady vergeblich sucht. Schließlich hat sich die Frau von Prinz William (36) stets an eine angemessene Kleiderordnung zu halten. Dieses eine Teil hat Kate bereits seit zehn Jahren nicht mehr getragen!

Seit ihrer Heirat mit William im April 2011 gehört Kate offiziell zu den britischen Blaublütern. Kein Wunder also, dass sich ihr Stil in den vergangenen Jahren deutlich geändert hat. Trotzdem dürfte es so manchen überraschen, dass die Dreifach-Mama auf ein gewisses Utensil sogar komplett verzichtet. Im September 2008, noch drei Jahre vor ihrer Hochzeit, hat sich Kate das letzte Mal in kurzen Shorts gezeigt – bei einer Disco-Motto-Party in London. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass sie als Herzogin noch nie eine kurze Hose in der Öffentlichkeit getragen hat. Schließlich wäre Queen Elizabeth II. (92) wohl gar nicht begeistert von so viel nackter Haut.

Auch für den Rest der Familie gelten gewisse Kleiderregeln. Prinz George (5) sieht man zum Beispiel meist in kurzen Jungenhosen, während sein Papa William gerne auf Chinohosen zurückgreift. Auch die Queen selbst bleibt ihrer Linie treu: Sie zeigt sich fast ausnahmslos in knalligen Farben gekleidet.

WENN.com Herzogin Kate in London 2008

WENN.com Herzogin Kate beim Verlassen einer Mottoparty 2008

Richard Pohle - WPA Pool/Getty Images Prinz George an seinem ersten Schultag 2017

