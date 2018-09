In wenigen Wochen kann Denise Kappès (28) ihr kleines Wunder endlich zum ersten Mal im Arm halten. Die Ex-Bachelor-Kandidatin hat noch ungefähr sechs Wochen vor sich, bis es so weit ist. Eines der wichtigsten Dinge, die bis zur Geburt ihres Sohnes geklärt werden müssen, scheint jetzt von der To-do-Liste gestrichen werden zu können: Denise weiß endlich, ob ihr Sohn per Kaiserschnitt oder auf natürlichem Wege kommen wird!

Zunächst hatte die Noch-Ehefrau von Pascal Kappés geplant, ihr erstes Kind an einem ganz bestimmten Tag holen zu lassen. Vor wenigen Tagen stellte sie im Promiflash-Interview dann allerdings klar, dass der Arzt aber entscheiden werde, wie ihr Sohnemann geboren wird. Am Mittwoch musste Denise nun deswegen ins Krankenhaus, wie sie in ihrer Instagram-Story erzählte. "Ich denke, wir lassen ihn einfach alleine entscheiden, wann er auf die Welt kommt", erklärte die Bald-Mama. Ihr noch ungeborener Spross sei bisher aber noch nicht der Größte: "Er wiegt jetzt zwei Kilo und ist 45 Zentimeter groß." Nächste Woche müsse sie noch mal wegen der Geburtsentscheidung in die Klinik – bisher sehe aber alles gut aus.

Lange muss Denise auch nicht mehr auf den aufregenden Moment warten: Anfang Oktober soll sie bereits das erste Mal die Windeln ihres Nachwuchses wechseln können. Nicht nur die Mediziner, auch die TV-Beauty bevorzugt offenbar eine natürliche Geburt, wie sie im Gespräch mit Promiflash verriet. "Wenn ich die Möglichkeit habe, ist das für die Frau natürlich das schönere Erlebnis", sagte sie.

