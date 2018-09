Chethrin Schulze (26) kann diese Gerüchte einfach nicht mehr hören! Seit Monaten muss sich die Reality-TV-Darstellerin den Vorwurf gefallen lassen, sie sei der Auslöser für die Trennung von Daniel Völz (33) und Kristina Yantsen gewesen. Vor allem die Bachelor-Siegerin befeuerte diese Spekulationen. Die Blondine musste daraufhin nicht nur etliche Schlagzeilen ertragen – ihr ging auch die Chance auf eine mögliche Liebe flöten!

Im Promiflash-Interview verrät Chethrin nun, dass sie sich zur damaligen Zeit regelmäßig mit einem Mann traf. Der Typ gefiel ihr sogar so gut, dass sie sich eine Beziehung mit dem Unbekannten vorstellen konnte. Doch die Gerüchte um Daniel machten alles kaputt: "Das Thema, was Kristina da aufgemacht hat, hat mir die Kennenlernphase mit jemandem, den ich sehr mochte, wirklich versaut. Weil der dann mir auch nicht mehr getraut hat, weil er halt nicht in Deutschland wohnt. Und es war wirklich kompliziert", erinnert sich die 26-Jährige die vertrackte Situation. Seitdem sei der Kontakt mit dem Mystery Man komplett abgebrochen.

Als Chethrin und Daniel vor einigen Wochen schließlich beide ins Promi Big Brother-Haus einzogen, wurden die ganzen Gerüchte erneut aufgewärmt. Die Berlinerin erklärt, dass sie davon mittlerweile mächtig genervt ist: "Seit Januar, das sind acht Monate. Seit acht Monaten muss ich mir das anhören!"

