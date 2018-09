Die Fans von Jörn Schlönvoigt (32) können sich freuen! In den vergangenen Wochen wollte sich der Schauspieler voll und ganz auf sein privates Glück konzentrieren und legte eine Auszeit bei Gute Zeiten Schlechte Zeiten ein. Dank dieser Drehpause gönnte er sich nach seiner Hochzeit einen ausgedehnten Urlaub mit seiner frischgebackenen Ehefrau Hanna (22) und der gemeinsamen Tochter Delia. Nun kündigte der TV-Star allerdings seine Rückkehr auf den TV-Bildschirm an!

Ende Juli gab Jörn bekannt, dass er sich für zwei Monate vom GZSZ-Set zurückziehen werde. In aller Ruhe wollte er Zeit mit seinen Liebsten verbringen, reiste mit Familie in die USA und auf die Bahamas. Nun will er in sein Leben wieder Routine einziehen lassen und verkündete auf seinem Instagram-Kanal: "Anfang Oktober stehe ich dann für euch wieder vor den GZSZ-Kameras." Doch bevor Jörn in die Rolle des Dr. Philip Höfer schlüpft, geht es für ihn, Ehefrau Hanna und Töchterchen Delia noch nach Österreich und Mallorca.

Von der Auszeit des Schauspielers bekamen die GZSZ-Zuschauer bislang nichts mit. Im TV liefen die Folgen, die der Dailystar vor seinem Urlaub abgedreht hatte – und die sorgten für jede Menge Drama: So hatte Jörns Charakter Philip nach einem Unfall sein Gedächtnis verloren.

