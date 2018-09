Wann ist bei Nadine Klein (32) eigentlich der Groschen gefallen? Am vergangenen Mittwoch machte die Bachelorette es noch einmal richtig spannend – die Wahl zwischen den beiden Finalisten fiel ihr sichtlich schwer! Doch schließlich überreichte die Beauty ihre letzte Rose dem Fitnesstrainer Alexander Hindersmann. Aber traf sie diese Entscheidung erst im letzten Moment oder wusste sie schon länger, wer der Richtige für sie ist? Nadine verriet Promiflash jetzt im Interview, wann genau sie sich auf Alex festlegte!

Den Ausschlag gab im Endeffekt das Treffen mit Nadines Mama: "Nach dem Elterndate war für mich dann klar: Der ist es!", berichtete die 32-Jährige. Kein Wunder – die Mutter der Wahlberlinerin war sofort begeistert von dem Personal Trainer! Vor allem mit seinen blauen Augen und Familiengründungsplänen konnte Alex bei ihr punkten. Zum Schluss gab sie den beiden sogar ihren Segen! Bei diesem positiven Feedback konnte die Rosenkavalierin sich dann sicher sein.

Doch eine Liebeserklärung bekam Alex während des Finales trotzdem nicht! Das lag aber nicht an Nadines mangelnden Gefühlen, sondern an den Kameras, wie sie Promiflash später erklärte. So etwas gehöre ihrer Meinung nach ins Privatleben und nicht ins Fernsehen.

Instagram / alexander_hindersmann Nadine Klein und Alex Hindersmann, "Die Bachelorette"-Paar 2018

Instagram / nadine.kln Nadine Klein im September 2018

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Nadine Klein

