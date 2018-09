In Sachen Styling macht man Herzogin Kate (36) definitiv nichts vor. Die Royal-Lady weiß eben einfach, wie man sich in Szene setzt. Bei öffentlichen Events wird immer ganz genau unter die Lupe genommen, was sie trägt – doch ihre Frisur steht dabei meist im Hintergrund. Das liegt möglicherweise daran, dass sich die Dreifach-Mama eher selten an spektakuläre Haarexperimente wagt. Sie trägt ihre braune Mähne in der Regel offen – und das aus einem ganz bestimmten Grund.

Kate sieht man wirklich fast nie mit geschlossenen Haaren – und das liegt womöglich an einer langen Narbe oberhalb ihres linken Ohrs. 2011 hatte diese für reichlich Aufregung gesorgt. Während einige aufmerksame Fans die Linie für einen Extensions-Ansatz gehalten hatten, vermuteten andere, dass es sich dabei um ein Überbleibsel eine Tumor-Entfernung handeln könnte. Alles Quatsch, hatte ein Palastsprecher prompt aufgeklärt – die vernarbte Stelle sei weder durch eine Haarverdichtung entstanden noch bei einer Tumor-OP: "Die Narbe stammt von einer Operation in der Kindheit", offenbarte er.

Um welchen medizinischen Eingriff es sich dabei gehandelt hatte, wurde bis heute nicht aufgeklärt. Ein Chirurg hatte der britischen Daily Mail vor einigen Jahren aber verraten, dass es sich bei der Operation womöglich um eine Muttermal-Entfernung gehandelt haben könnte.

MEGA Herzogin Kate beim Pegasus Primary School-Besuch

Chris Jackson / Getty Images Herzogin Kate

Clive Brunskill/Getty Images Herzogin Kate beim Männerfinale in Wimbledon 2018

