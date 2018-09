Diesen süßen Post hat Dax Shepard (43) sich aber auch redlich verdient! Der US-Schauspieler ist den meisten Fans besonders durch seine amüsanten Rollen und schrägen Witze bekannt. Dass der Comedian jedoch eine schwere Vergangenheit hat, wissen wohl die wenigsten: Dax nahm jahrelang Drogen. Seit inzwischen 14 Jahren ist er jedoch clean – und zu diesem Ehrentag widmete seine Frau Kristen Bell (38) ihm nun liebe Worte im Netz!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Kristen eine ganze Reihe an Bildern ihres Schatzes, auf denen der "Parenthood"-Star mit seinen Kindern, dem gemeinsamen Hund und seiner Frau zu sehen ist. Zu der Serie schrieb die Blondine rührend: "Ich weiß, wie gerne du etwas genommen hast. Ich weiß, wie sehr es dir im Weg stand. Und ich weiß, weil ich es erlebt habe, wie hart du gearbeitet hast, um ohne es auszukommen!" Sie sei so stolz, dass er sich für seine Vergangenheit nicht schäme, sondern sie erzähle, um andere Menschen zu inspirieren. "Ich liebe dich mehr, als ich es je gedacht hätte und will, dass du weißt, dass ich dich sehe. Alles Gute zum 14 Jahren Clean-Sein!", schloss sie ihr liebevolles Statement ab.

In der The Jason Ellis Show hatte Dax vor knapp zwei Jahren sogar die Gründe für seinen früheren Drogenkonsum erklärt: Als Kind war der 43-Jährige von einem 18-Jährigen missbraucht worden. "Wenn du jemals belästigt wurdest, hast du nur eine 20-prozentige Chance, nicht süchtig zu werden!", erläuterte er.

Instagram / Kristenanniebell Dax Shepard und Kristen Bell auf dem Weg zur Golden Globe Verleihung

Frazer Harrison / Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell

FayesVision / WENN.com Dax Shepard, Schauspieler und Comedian

