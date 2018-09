Es ist kein Geheimnis: Herzogin Meghan (37) möchte so schnell wie möglich Mama werden. Seit ihrer Hochzeit mit Royal-Hottie Prinz Harry (33) kommt die Ex-Schauspielerin zwar immer wieder ihren Verpflichtungen als Vertreterin und Mitglied des britischen Königshauses nach, eigentlich würde die Beauty aber viel lieber Windeln wechseln und Schlaflieder singen. Zwei, die ihr und ihrem Gatten in Sachen Familienplanung schon einen Schritt voraus sind, sind Amal (40) und George Clooney (57). Genau die besuchte das Herzogen-Paar vor wenigen Wochen – und übte im Umgang mit ihren Twins schon mal für den Ernstfall!

Wie Hollywood Life berichtet, machten sich die Turteltauben zu ihren Freuden auf nach Italien – und genossen ein entspanntes Wochenende mit ihnen am Lago Como. Und das nutzten die britischen Lieblinge besonders, um mit Georges und Amals Schützlingen herumzualbern. Vor allem Meghan habe die Zeit genossen und sei seitdem im wahren Baby-Fieber. "Seit sie Italien verlassen haben, ist sie im absoluten Kindermach-Modus, worüber sich Harry natürlich nicht beschwert", verriet ein Insider dem Magazin.

Wie die Quelle weiter wissen will, sollen die beiden bereits kurz nach der Hochzeit die Verhütung eingestellt haben. Besonders die Ex-Suits-Darstellerin könne es kaum noch abwarten, endlich selbst Mutter zu werden und sei mehr als ungeduldig. "Meghan glaubt, sie und Harry werden die schönsten Babys überhaupt haben", so der Insider. Harrys Umgang mit den Sprösslingen seines Bruders Prinz William (36) habe ihr versichert, in Harry den perfekten Dad für ihre Kinder gefunden zu haben.

Apega/WENN.com Amal und George Clooney bei der "Suburbicon"-Premiere in Los Angeles

Yui Mok - WPA Pool/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Splash News George Clooney und Amal Alamuddin mit ihren Zwillingen in Venedig

