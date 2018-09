In diesem Outfit kriegt Selena Gomez (26) bestimmt Dutzende Drinks ausgegeben! Seit wenigen Monaten ist die US-amerikanische Sängerin wieder offiziell auf dem Single-Markt. Zum Jahreswechsel sah noch alles nach einem großen Beziehungs-Comeback mit ihrem Ex-Freund Justin Bieber (24) aus – im März zerbrach ihre jahrelange On-Off-Liebe dann aber endgültig. Aktuelle Fotos von Sel erwecken nun allerdings den Eindruck, dass sie sich vor Verehrern ohnehin kaum retten kann!

Auf Instagram teilte die "Wolves"-Interpreten ein paar Schnappschüsse, die mit Sicherheit so manche Kinnlade offen stehen lassen. Im kleinen Schwarzen genehmigt sich Selena lässig einen Schluck von ihrem Cocktail – während ihr Busen fast aus dem Kleid zu springen droht! Bei diesem prallen Anblick könnte man beinahe vermuten, der einstige Disney-Star habe sich mal eben schnell unters Messer gelegt. Ob dieser Push-up-Effekt tatsächlich allein dem Schnitt ihrer schicken Robe geschuldet ist?

Den meisten dürfte aber noch eine andere Frage auf der Zunge brennen: Was wohl Ex-Lover Justin zu diesen heißen Schnappschüssen sagt? Der gab im Juli seine Verlobung mit Model Hailey Baldwin (21) bekannt und steckt gerade knietief in den Hochzeitsvorbereitungen. Doch anstatt deswegen Frust zu schieben, scheint Selena ihr Single-Leben lieber in vollen Zügen zu genießen.

Jason Merritt/Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber auf den American Music Awards 2011

Anzeige

selenagomez / Instagram Selena Gomez in einer Cocktail-Bar

Anzeige

Getty Images "Wolves"-Interpretin Selena Gomez, Juni 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de