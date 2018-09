Versucht Selena Gomez (26) nun doch, nach vorne zu schauen? Jahrelang führte sie eine On-Off-Beziehung mit Justin Bieber (24). Kein Wunder also, dass sie zunächst geschockt war, als er sich wenige Monate nach einer erneuten Trennung mit einer anderen Frau verlobte. Viele Freunde und Fans der Sängerin machten sich Sorgen, dass sie daran zerbrechen könnte. Dabei soll die Beauty angesichts der Heiratspläne ihres Exfreundes sogar so etwas wie Erleichterung verspüren.

Im Interview mit InTouch Weekly plauderte ein Insider nun aus, wie Selena wirklich zu Justins Verlobung mit Hailey Baldwin (21) steht: "Zum ersten Mal in ihrem Leben fühlt sie sich frei." Das ewige Hin und Her mit dem "Sorry"-Interpreten habe in den vergangenen Jahren ein nervöses Wrack aus ihr gemacht. "Jetzt, wo sie akzeptiert hat, dass es endgültig aus ist, ist sie erleichtert, dieses Kapitel endlich abschließen zu können", erklärte der Promi-Experte.

Aber kann Selena ihre Gefühle für Justin wirklich so einfach abstellen? Erst vor Kurzem soll sie noch am Boden zerstört gewesen sein, als sie erfuhr, dass der 24-Jährige für seine Liebste und sich ein Haus in seiner Heimat Kanada kaufte. Es brach ihr das Herz, zu sehen, dass er seine Zukunft tatsächlich mit einer anderen Frau als ihr plant. Schließlich war es auch immer ihr Traum gewesen, fernab der Glamour-Welt Hollywoods sesshaft zu werden und mit ihrer großen Liebe eine Familie zu gründen.

Jason Merritt/Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber bei den American Music Awards 2011

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in Beverly Hills

Instagram / selenagomez Selena Gomez feiert ihren 26. Geburtstag

