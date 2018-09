Seine Fans haben derzeit berechtigten Grund zur Sorge: Vor wenigen Minuten wurde bekannt, dass heute Morgen gegen sechs Uhr ein Passagier einer AIDA-Kreuzfahrt von Hamburg nach New York über Bord gegangen ist. Dabei soll es sich um Daniel Küblböck (33) handeln. Ein Augenzeuge will gesehen haben, wie der DSDS-Finalist aus erster Staffel von Bord gesprungen ist – aber warum sollte er das getan haben?

Fakt ist: Daniel hat in seinem Leben schon einige Tiefs durchmachen müssen. Vor allem seine Kindheit sei nicht gerade liebevoll gewesen, wie der Sänger 2003 in seiner Biografie "Ich lebe meine Töne" schilderte. "Du bist nichts und du wirst nichts werden", habe seine Mutter ihm bereits von klein auf einzureden versucht. Daniel nahm diesen niederschmetternden Satz allerdings eher als Ansporn: "Letztendlich hat jeder Mensch ein Schicksal. Mit meinem bin ich so umgegangen, dass ich letztendlich aus dem, was ich in der Kindheit nicht hatte, das Beste im Erwachsenenleben draus gemacht habe."

Ein Schicksalsschlag, dem Daniel hingegen wohl nichts Positives abgewinnen konnte, ereignete sich Anfang 2013: Sein Bruder Michael Küblböck verstarb im Alter von nur 28 Jahren an einer Drogenüberdosis. Vor Michaels Tod sollen die beiden jedoch bereits mehrere Jahre keinen Kontakt mehr gehabt haben.

Aus Daniels aktuellem Privatleben ist nicht viel bekannt – seit seiner Let's Dance-Teilnahme 2015 ist es ruhig um den einstigen Castingshow-Kultkandidaten geworden. Seine Social-Media-Kanäle lassen jedenfalls nicht auf seelische Probleme schließen. Noch im Winter verriet Daniel gegenüber Promiflash, dass er im September 2018 mit seinem Schauspielstudium fertig werde und sich danach am Theater bewerben wolle. Er schmiedete also definitiv fleißig Zukunftspläne!

Aktuell gilt Daniel als vermisst. An Bord des Kreuzfahrtschiffes ermittle im Moment die Polizei, während Rettungskräfte inklusive mehrerer Hubschrauber auf der Suche nach dem deutschen Musiker sind.

WENN Daniel Küblböck, DSDS-Dritter

Getty Images Daniel Küblböck bei "Let's Dance"

AEDT/WENN.com Daniel Küblböck im Hotel de Rome

WENN Daniel Küblböck, Ex-DSDS-Star

Facebook / Daniel Kaiser-Küblböck Daniel Kaiser-Küblböck



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de